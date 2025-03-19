Замглавы аппарата Белого дома назвал разговор Трампа с Зеленским «очень хорошим»

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино заявил, что разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского был «очень хорошим». По его словам, большая часть обсуждений была посвящена вопросам, нацеленным на согласование запросов и потребностей России и Украины. Диалог двух лидеров продолжался около часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Только что состоялся очень хороший телефонный разговор (президента США Дональда Трампа.— "Ъ") с президентом Украины (Владимиром.— "Ъ") Зеленским»,— написал Дэн Скавино в соцсети X.

«Большая часть обсуждений была основана на вчерашнем телефонном разговоре (Дональда Трампа.— "Ъ") с президентом (Владимиром.— "Ъ") Путиным с целью согласования запросов и потребностей России и Украины»,— сообщил господин Скавино. «Мы продвигаемся в правильном направлении»,— заверил он.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе беседы, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая