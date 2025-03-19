В банках появился новый инструмент для защиты от мошенников

Пользователи Android смогут подтверждать переводы, платежи и другие операции с помощью распознавания лица по фото в мобильном приложении банка. Вскоре функция станет обязательной для ряда операций, что позволит исключить несанкционированные действия в личном кабинете. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ



Отмечается, что для использования функции необходимо иметь биометрические данные в Единой биометрической системе, которую можно оформить через приложение «Госуслуги биометрия» или отделения банков. С помощью нового функционала клиенты могут подтверждать переводы и платежи, выпускать карты и стикеры, а также изменять номера телефона. Так, если пользователь совершает крупный перевод, умная платформа по противодействию мошенничеству сама предложит клиенту способ подтверждения конкретной операции в случае необходимости.

«Биометрическое подтверждение операций уже зарекомендовало себя как надежный и удобный инструмент: никакой дип-фейк или фотография клиента не позволят мошенникам обмануть систему», уверяет руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.