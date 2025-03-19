В пунктах временного размещения в Курской области находятся 6,5 тыс. человек

Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 525 человек, сообщила пресс-служба МЧС. Сейчас в 67 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 6,5 тыс. человек. Ранее сообщалось, что всего в регионе организовано 88 ПВР, но задействованы не все из них.

«Люди обеспечены всем необходимым. Психологи МЧС России ежедневно работают в ПВР и оказывают помощь»,— говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с августа 2024 года в регион было доставлено 360 колонн гуманитарной помощи общим весом 7,7 тыс. тонн.

Эвакуация продолжается с 12 марта. 15 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что при эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская