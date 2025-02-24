Омбудсмену Удмуртии поступило 600 обращений о розыске участников СВО за год

Количество связанных со спецоперацией обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии выросло за год в 3,5 раза, с 272 до 953 заявлений. Свыше 60% из них касаются установления статуса военнослужащего, связанного с розыском пленных и без вести пропавших солдат, следует из доклада омбудсмена региона Виктора Кушко по итогам 2024 года. Документ есть в распоряжении «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Родные начинают беспокоиться, если боец не выходит на связь. Беспокойство усиливается и побуждает их к действию, если он не выходит на связь больше месяца. Иногда возникают ситуации, когда месяцами родные участников СВО не могут получить реальный статус своего бойца — плен, пропавший без вести, самовольно оставивший часть, погиб или активен»,— указано в документе.

Отмечается, что до официального уведомления о статусе бойца члены семьи не могут получить денежные выплаты и другие меры поддержки.

Отдельно омбудсмен рассказал об обращении жительницы Удмуртии, которая обнаружила в одном из Telegram-каналов видео военнопленного. Заявительница утверждала, что на кадрах находится ее брат-контрактник, он называл свое имя и место жительства. Жительница обратилась в аппарат омбудсмена в ноябре 2023 года.

«Она (заявительница.— "Ъ-Удмуртия") была обеспокоена звонками с угрозами и жестокой расправой над военнослужащим в случае, если в кратчайшие сроки не перечислит немалую сумму денег»,— говорится в докладе. Сотрудники аппарата омбудсмена отговорили жительницу от диалога с мошенниками и направили заявления в компетентные органы.

Кроме того, заявительница ездила на прием к командованию воинской части. Военнослужащего включили в списки на обмен в январе 2024 года, через месяц его освободили.

Напомним, в феврале 2025 года из украинского плена вернули солдата из Удмуртии в рамках обмена военнопленными в формате «150 на 150».