«Зенит» потерял идеи и лицо

«Зенит» проиграл «Спартаку» в центральном матче 21-го тура чемпионата России в Москве со счетом 1:2. И этот то случай, когда оправдать петербуржцев нечем: безликая игра, отсутствие моментов, поражение по всем параметрам футбола, включая страсть и самоотдачу. Теперь команда Сергея Семака переместилась на третье место в таблице, уступив лидерство «Краснодару» и «Спартаку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды «Зенит» Матео Кассьерра и игрок команды «Спартак» Руслан Литвинов во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Матео Кассьерра и игрок команды «Спартак» Руслан Литвинов во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Зенит» играл в Москве без какой-либо идеи. Возможно, она заключалась в том, чтобы не пропустить гол. Такая манера присуща Сергею Семаку, главному тренеру «Зенита», в матчах с главными конкурентами — особенно на их поле. Но для ее воплощения необходима была более надежная оборона. Например, игра в три центральных защитника с двумя «краями». Возможно, тогда ничего не получилось бы в атаке (как и в воскресенье вышло), но хотя бы к своим воротам не подпустили бы «Спартак». Или можно было бы сыграть смело — с открытым забралом. На это тренер «Зенита» не решился. Да и сами игроки — тоже.

«Спартак» запер петербуржцев на их половине поля прессингом, из-под которого гости так и не нашли выхода. Самое худшее, что могло случиться со «Спартаком»,— это то, что его игроки устанут. Но «завода» хозяев хватило на 90 минут. Даже когда Луис Энрике, полузащитник «Зенита», на 83-й минуте забил гол и «Спартак» оказался в легком «грогги», сине-бело-голубые этим не воспользовались, а сразу отошли «держать зад» — и хавбек «Спартак» Кристофер Мартинс принес своей команде победу, вбежав в чужую штрафную на кураже и компенсированной энергии. В конце первого тайма он же открыл счет, воспользовавшись ошибкой защитников «Зенита» и вратаря Евгения Латышонка. Оба гола красно-белых — следствие прессинга, который не давал игрокам «Зенита» покоя весь матч. Недаром после игры спартаковцы говорили, что превзошли соперников, прежде всего, в борьбе.

Тренерам «Зенита» можно сетовать на то, что в их составе не было Вендела, который получил нелепую красную карточку в матче предыдущего тура с «Факелом» и пропускал игру со «Спартаком». Игру против ЦСКА, которая открыла для «Зенита» вторую часть сезона, бразилец тоже пропустил из-за дисквалификации. Тогда все завершилось ничьей 0:0. Итого — пять потерянных очков в этих матчах.

Вендела уже продали в «Ботафого», о чем он мечтал, но с таким условием, что он уедет из «Зенита» по окончании сезона, чтобы помочь команде выиграть очередное чемпионство. Но он не играет в ключевых дуэлях. Клаудиньо, способный давать пасы, был продан зимой в катарский «Аль-Садд». На замену им никого не приобрели — не сумели договориться. Но все равно, несмотря на все промахи селекции, допущенные по вине руководства клуба, это не оправдание. У «Зенита» есть игроки, которые могли бы хотя бы не проиграть «Спартаку», но им пришлось слишком тяжело в этом матче, потому что Семак не придумал, как их лучше использовать.

Основная проблема заключалась в том, что некому было выводить мяч из своей половины поля на чужую. Лусиано и Кассьерра, брошенные вперед, дублировали друг друга и не получали мяч. Максим Глушенков играл в какой-то свой футбол, предлагаясь для передач, но не получая их. Однако, когда мяч оказывался у него, принимал не лучшие решения. Вильмар Барриос и Саша Зделар, вышедшие в опорной зоне, не только не могли дать острой передачи, но и со своими обязанностями не справились — первый гол на их совести: не подстраховали Мантуана, который потерял мяч, пытаясь обыграть соперника в центре поля. Луис Энрике, купленный у «Ботафого» за €33 млн, забил единственный гол. Но в целом тоже выпал из игры, выполняя много «черновой» работы. Взаимопонимания с партнерами у него пока мало. Да, если и есть какая-то игра у «Зенита» на этом этапе, то можно сказать, что «Спартак» ее в этом матче разбил. Квинтэссенция всего противоборства — когда вышедший на замену Александр Соболев потерял на последних минутах мяч, не стал отрабатывать в обороне, и спартаковцы забили решающий гол. Возможно, в том эпизоде было «вне игры», но линии, начерченные судьями на мониторах ВАР, этого не зафиксировали.

В итоге — поражение «Зенита», обидное не только по счету, но и тем, что петербуржцы так и не нашли, что противопоставить задору и тактике «Спартака» в этом матче. Сине-бело-голубые впервые проиграли красно-белым с 2017 года в РПЛ, когда уступили в Москве 1:3 — тогда «Спартак» стал чемпионом. И тренер Сергей Семак, возглавивший «Зенит» весной 2018-го, впервые уступил «Спартаку». После 21-го тура чемпионата лидерство захватил «Краснодар», обыгравший «Ростов» на его поле 1:0 и оторвавшийся от «Спартака» и «Зенита» на три очка. Петербуржцы занимают третью строчку, так как уступают команде Деяна Станковича по личным встречам: дуэль первого круга, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 0:0.

Чемпионат России возобновится в конце марта, после того как два товарищеских матча сыграет сборная России.

Кирилл Легков