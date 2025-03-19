«Определенная потеря рабочего времени есть»

Из-за перекуров сотрудников бизнес теряет почти 450 млрд руб. в год. По крайней мере, в такую сумму оценил ущерб министр здравоохранения Михаил Мурашко. Из-за того, что сотрудники выходят курить, снижается продуктивность, заявил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Опрошенные “Ъ FM” бизнесмены отметили, что проблема особенно остро стоит в крупных офисах и корпорациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам собеседников “Ъ FM”, работодатели по-разному подходят к этому вопросу: одни руководители вводят регламент курения, другие — предлагают поощрения за отказ от этой привычки.

Генеральный директор компании «Элкат» Максим Третьяков: «Рабочие курят, к счастью или к сожалению, но не могут отлучиться, потому что у нас непрерывное производство. Перекур возможен только, если ты кого-то поставил на свое место. Я как и руководитель, и как человек считаю, что курение вредно. Во-первых, это удар по здоровью и последующее неминуемое лечение, это деньги. Есть и определенная потеря рабочего времени, но я не уверен, что люди могут работать как биороботы, необязательно курить, но можно как-то переключаться. При этом, если кто-то отсутствует два часа, значит кто-то должен делать его работу. У моих сотрудников так не получается. Работодатель должен в дефолтном состоянии заботиться о своих людях, не потому что он добр, а просто потому, что люди — это сейчас дорогой ресурс». Генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров: «Если один человек на перекуры тратит два часа в день, а работает по времени столько же, сколько остальные, это несправедливо по отношению к коллективу. Кто-то тогда скажет, что будет час гулять или организует себе дневной сон, например. Пропаганда здорового образа жизни, отказ от курения это все хорошо. Но неправильно запрещать сотрудникам курить. Перекур — это модель поведения, когда люди общаются, и альтернатив я не вижу. Несмотря на все попытки создать какие-то комнаты игр, отдыха, все равно это индивидуально в каждой компании работает». Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Курение в целом у нас не приветствуется. Нам уже 33 года, и определенная эволюция среди сотрудников, безусловно, произошла. В 1990-е годы курили везде, и были люди, которые делали это прямо на рабочем месте. Прошло какое-то время, и курение вышло за пределы непосредственно офиса банка. Следующая ступень эволюции случилось, когда курить было разрешено до начала работы, в обеденный перерыв и после ухода из офиса, и всего лишь два раза в течение дня — в 11 и в 16 часов. В нашем банке стало еще меньше курильщиков, и люди действительно стали бросать. Мы дополнительно предлагаем заменить это некими спортивными моментами, оплачиваем физкультуру для людей, предоставляем определенный спортинвентарь».

В Минздраве также отметили, что повысить продуктивность сотрудников, улучшить атмосферу в коллективе и снизить количество прогулов бизнес может с помощью корпоративных программ здоровья, а выгода от этого в девять раз превосходит вложенные средства. Впрочем, в Торгово-промышленной палате заявили “Ъ FM”, что курение не влияет на эффективность сотрудников.

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Анна Кулецкая