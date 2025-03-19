В Сочи иностранные туристы тратят в среднем 120 тысяч рублей

В 2024 году Сочи посетили 350 тыс. иностранных туристов, потративших в среднем 120 тыс. руб. на человека. Большинство гостей прибыли из Ирана, Бахрейна, Саудовской Аравии и стран СНГ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заместителя генерального директора группы Mantera Дмитрия Анфиногенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В прошлом году Сочи принял 350 тыс. иностранных туристов, что составило 5% от общего турпотока. Основным центром притяжения для них стал игорный кластер курорта.

«Средний чек на одного иностранного туриста составляет 1 тыс. — 1,5 тыс. долларов на проживание в отелях, при этом 55% гостей выбирают пятизвездочные гостиницы Marriott, Rixos, Mantera Congress. Дополнительные расходы иностранцев на отдыхе в Сочи достигают в среднем 700 — 1 тыс. долларов на человека», — рассказал господин Анфиногенов.

С июня 2024 года в Сочи выполняются еженедельные чартеры из Тегерана, также началась чартерная программа из Манамы (Бахрейн). В 2025 году планируется запуск чартерных рейсов в Сочи из Бахрейна, ОАЭ, Кувейта и Саудовской Аравии.

По итогам 2024 года совокупный турпоток на все объекты группы Mantera составил 7,1 млн человек, в том числе 2,5 млн в горнолыжном кластере, 1,3 млн в отельном кластере и 942 тыс. в игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи.

Дмитрий Анфиногенов отметил, что иранские туристы приезжают в Сочи преимущественно семейными группами от семи человек, выделяя около 30% бюджета на шопинг и проявляя интерес к российской косметике и продуктам питания. Гости из Бахрейна предпочитают культурно-познавательный отдых и экскурсии.

«Сейчас как никогда важно продвигать в мире образ России как безопасного и дружелюбного направления для туристов из исламских стран»,— подчеркнул представитель Mantera.

«Ъ-Сочи» писал, что доля иностранных туристов в Сочи вырастет до 9% в 2025 году. В связи с этим власти города планируют расширение транспортной сети, в том числе запуск ночных автобусных маршрутов.

Мария Удовик