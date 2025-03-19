На межмуниципальных маршрутах Свердловской области внедряют оплату по QR-коду

В Свердловской области внедряется оплата проезда по QR-коду на межмуниципальных автобусных маршрутах, сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала марта система работает на 35 направлениях, связывающих Екатеринбург и окрестные населенные пункты с Талицей, Каменском-Уральским, Березовским, Дегтярском и Лесным.

«Мы поэтапно внедряем оплату по QR-кодам на межмуниципальном транспорте. До сих пор она работала в Екатеринбурге на городских маршрутах, где действуют тарифы с фиксированной платой. Но мы нашли решение и для тарифных сеток, где стоимость проезда зависит от расстояния»,— отметил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Данил Засыпкин. Внедрение нового способа оплаты планируется продолжить на направлениях Арамили, Сысерти и Камышлова.

Для оплаты проезда необходимо навести камеру телефона на QR-код в банковском приложении и ввести сумму, соответствующую тарифу перевозчика. На маршрутах с фиксированной оплатой достаточно нажать кнопку «Оплатить».

Пассажирам, оплатившим проезд через Систему быстрых платежей (СБП), бумажный билет не выдается. При проверке контролеру можно предъявить электронную справку об оплате в банковском приложении.

Внедрение цифровых способов оплаты проезда предусмотрено Стратегией цифровой трансформации Свердловской области.

Ранее сообщалось о совершенствовании системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Свердловской области, в том числе о запуске мобильного приложения «Свердловский транспорт». Оно позволяет отслеживать межмуниципальные автобусы в режиме реального времени.

Полина Щуцкая