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На Урале разработали приложение для отслеживания междугородных автобусов

Мобильное приложение «Свердловский транспорт», которое позволяет отслеживать межмуниципальные автобусы в режиме реального времени, разработали областное министерство транспорта и дорожного хозяйства и управление автодорог региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, приложение создано специально для маршрутов между городами Свердловской области. Оно позволяет быстро получить информацию о том, где находится автобус. В нем можно узнать актуальное расписание на нужную дату, получить прогноз прибытия автобуса на остановку.

Приложение «Свердловский транспорт» уже доступно для мобильных устройств в AppStore и в GooglePlay. Кроме того, есть возможность установить приложение через QR-код, размещенный в салонах автобусов и на остановках.

Помимо приложения транспортники разработали веб-версию сервиса «Свердловский транспорт» с аналогичным функционалом, на котором размещены дополнительные сведения о перевозчиках, нормативных документах и информация об актуальных изменениях в работе маршрутов.

Заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Данил Засыпкин отметил, что в перспективе в приложение будет интегрирован городской транспорт.

Анастасия Лесникова

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