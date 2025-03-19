Госдума одобрила в первом чтении закон о призыве на службу в течение года

Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий порядок призыва граждан на военную службу. Сейчас решение о призыве действует в течение одной кампании (весенней или осенней) — документом предлагается увеличить срок до одного года, поясняет пресс-служба Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

При этом повторно проходить комиссию, медосвидетельствование и психологический отбор не потребуется. Отмечается, что некоторые граждане пользуются отсутствием срока действия решения о призыве и злоупотребляют правом обжалования принятых в отношении них решений. По замыслу авторов законопроекта, инициатива позволит снизить нагрузку на членов призывных комиссий. Также в случае принятия законопроекта ожидается сокращение необоснованных расходов бюджетных средств.

Кроме того, законопроектом предлагается разрешить регионам создавать у себя единые пункты призыва. Поправки в ст. 27 и 28 закона «О воинской обязанности и военной службе» подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Проект был утвержден на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 27 января.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Новобранцам расширяют горизонты».