«Водоканал» приступил к финальному этапу реконструкции водопровода на Пискаревском

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступили к завершающему этапу реконструкции проблемного водопровода на Пискаревском проспекте от Свердловской набережной до проспекта Маршала Тухачевского, сообщает пресс-служба Смольного.

На текущий момент рабочие прокладывают трубу диаметром 1000 мм, осталось всего 300 метров из запланированных 1900. Для обеспечения надежного водоснабжения используют высококачественные материалы отечественного производства.

Прокладка труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ведется открытым способом — в траншее с укрепленными стенками. В связи с этим до конца марта временно ограничили движение машин по боковому проезду Пискаревского проспекта у дома 24.

Полностью завершить реконструкцию планируют в этом августе. Более 200 тыс. петербуржцев после ремонта будут обеспечены бесперебойным водоснабжением.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жители нескольких домов на улице Подвойского несколько суток оставались без водоснабжения после аварии.

Андрей Маркелов