Началась реконструкция водопровода на Свердловской набережной

Специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» приступили к реконструкции стратегического участка протяженностью около 300 метров на Свердловской набережной, сообщает пресс-служба Смольного 6 марта.

Обновленная магистраль обеспечит бесперебойным водоснабжением более 200 тыс. петербуржцев. В зоне реконструкции находятся более 100 объектов социальной инфраструктуры. Все работы обещают закончить до конца июня 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты ГУП «ТЭК СПб» намерены заменить на северо-западе города, в границах квартала 28А «Озеро Долгое», свыше 7,5 км трубопроводов. На объекте уже смонтировано почти 3 км временных трубопроводов.

Андрей Маркелов