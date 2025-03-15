Жители нескольких домов на улице Подвойского третьи сутки остаются без воды

Специалисты ГУП «Водокал Санкт-Петербурга» продолжают вести аварийно-восстановительные работы на улице Подвойского, сообщает пресс-служба ведомства 14 марта. Жители нескольких близлежащих домов жалуются, что у них нет воды уже третьи сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок на улице Подвойского, где уже третьи сутки специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» устраняют дефект на трубопроводе

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Участок на улице Подвойского, где уже третьи сутки специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» устраняют дефект на трубопроводе

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

На текущий момент бригады меняют поврежденный участок трубы диаметром 1,2 м. На месте происшествия ограничено движения машин. Работы должны завершить в воскресенье, 16 марта.

«Для повышения давления холодного водоснабжения в мкр. Новый Оккервиль специалисты предприятия проложили две дополнительные линии временного водопровода»,— говорится в сообщении предприятия.

Железобетонный водовод на Подвойского возвели в 1978 году, дублера он не имеет. Только в минувшем году специалисты «Водоканала» начали строить дополнительные конструкции. Работы завершат до конца 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работники предприприятия продолжают реконструкцию стратегического участка протяженностью около 300 метров на Свердловской набережной. Автомобилисты уже жалуются на серьезные пробки.

Андрей Маркелов