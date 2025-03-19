Белгородский комбинат группы НЛМК возглавил Алексей Мишустин

Группа НЛМК Владимира Лисина объявила о кадровых изменениях в дивизионе «Руда»: вместо Максима Беленко гендиректором Стойленского горно-обогатительного комбината (СГОК, Белгородская область) назначен Алексей Мишустин. В новой должности он сконцентрируется на повышении операционной эффективности предприятия и перспективных проектах развития технологий горно-обогатительного производства, уточнили в компании.

Максим Беленко, являвшийся генеральным директором СГОКа с 2022 года, принял решение продолжить карьеру за пределами группы НЛМК. Он работал на СГОКе с 1999 года.

Господин Мишустин окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальностям «Электромеханика в горном производстве» и «Техносферная безопасность», получил допобразование по направлению «Обогащение полезных ископаемых». Прошел путь от электрослесаря до заместителя генерального директора центральной обогатительной фабрики «Кузнецкая» кемеровского ПАО «Распадская». Последние несколько лет возглавлял горнорудные активы дивизиона «Сибирь» металлургического холдинга «Евраз».

Стойленский ГОК — одно из крупнейших предприятий по добыче железной руды в РФ. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции, по собственным данным,— 18%. Основная продукция комбината — железорудный концентрат и окатыши. Продукция СГОК в основном потребляется Новолипецким металлургическим комбинатом, основной площадкой группы НЛМК. Промышленные запасы руды СГОК — около 5 млрд т. В 2020 году СГОК произвел 25,8 млн т железорудного сырья, 17,9 млн т железорудного концентрата, 1 млн т аглоруды, 6,8 млн т окатышей. По данным Kartoteka.ru, выручка АО «Стойленский ГОК» за 2021 год составила 182 млрд руб (+85%)., чистая прибыль —114 млрд руб. (+115%).

Об инвестициях НЛМК в Стойленский ГОК — в публикации «Ъ-Черноземье» «Металлурги сплавились с ценами».

Анна Швечикова