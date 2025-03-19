Глава «Роскосмоса» смутился, когда его назвали «главным крашем» россиянок

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов оставил без ответа вопрос СМИ о том, приятно ли ему, что его считают самым красивым чиновником, а также «главным крашем всех российских женщин». Видеозапись диалога появилась в Telegram-канале корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Приятно будет, если результаты в космосе покажем соответствующие»,— ответил господин Бакланов. Сам корреспондент написал, что своим вопросом смутил главу «Роскосмоса». Пользователи соцсетей начали обсуждать внешность Дмитрия Баканова после того, как он был назначен главой госкорпорации.

Новый гендиректор «Роскосмоса» вступил в должность в начале февраля этого года. Он сменил 68-летнего Юрия Борисова. До этого господин Баканов занимал должность замминистра транспорта.

О том, чем известен Дмитрий Баканов, читайте в материале «Ъ».