В Новороссийске пройдут военные учения по отражению атаки БПЛА 20 марта
Военные учения в акватории морского порта Новороссийск состоятся 20 марта в период с 21:00 по 23:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА пройдет с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.
Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что атака украинских беспилотников вывела из строя еще одну нефтебазу для перевалки нефти КТК на Кубани. Отгрузка нефти через трубопроводную систему Тенгиз — Новороссийск ведется в штатном режиме.