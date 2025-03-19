В Новороссийске пройдут военные учения по отражению атаки БПЛА 20 марта

Военные учения в акватории морского порта Новороссийск состоятся 20 марта в период с 21:00 по 23:00. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА пройдет с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что атака украинских беспилотников вывела из строя еще одну нефтебазу для перевалки нефти КТК на Кубани. Отгрузка нефти через трубопроводную систему Тенгиз — Новороссийск ведется в штатном режиме.