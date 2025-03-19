Землю ЗАО «АБВК-эко» в Ростове выставили на торги за 65 млн рублей

В Ростове земельный участок ЗАО «АБВК-эко» выставили на аукцион с начальной ценой в 65,8 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам, площадь земельного участка составляет 30 тыс. кв. м. Категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — здания и сооружения, обеспечивающие функционирование систем инженерного обеспечения города. Территория расположена в промзоне «Заречная» по улице 1-я Луговая. Также в единый лот входят: бетонный фундамент под сооружение площадью 12,3 кв. м, бетонный фундамент под сооружение площадью 18,5 кв. м, бетонный фундамент под сооружение площадью 426,4 кв. м, бетонный фундамент под сооружение площадью 426,4 кв. м.

Шаг аукциона — 1,9 млн руб. (3% от начальной стоимости). Аукцион планируется провести 10 апреля.

Арбитражный суд Ростовской области признал ЗАО «АБВК-эко» банкротом в сентябре 2016 года по требованию самого предприятия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «АБВК-эко» зарегистрировано в 2014 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Учредитель — «Велено Бизнес ЛТД» (Виргинские острова). Уставный капитал — 10 млн руб. Убыток компании за 2023 год составил 1,9 млн руб.

Напомним, «АБВК эко» было создано в 2008 году специально как исполнительный инвестор проекта «Чистый Дон», инициированного управляющей компанией АО «Ростовводоканал» — АО «Евразийский». Проект предполагал строительство в Ростове-на-Дону блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод (запущен в 2013 году) и комплекса повторного использования вод промывки фильтров на очистных сооружениях стоимостью более 1 млрд руб. (должен быть закончен в 2017 году). В рамках проекта также планировалось строительство завода по сжиганию илового осадка стоимостью 2,2 млрд руб. в левобережной зоне Ростова, но это направление было закрыто в прошлом году из-за банкротства подрядчика — германской компании Hager+Elsasser.

Отмечалось, что «АБВК эко» получила от правительства РФ 10,8 млн руб. субсидий для оплаты процентов по кредитам и реализации проекта. По данным «Ростовводоканала» на начало апреля, общий объем финансирования «Чистого Дона» составляет 4,9 млрд руб., из них 1,9 млрд руб. — средства «АБВК эко», 1 млрд руб. — Инвестиционного фонда РФ, 1,5 млрд руб. — Ростовской области, а 466,3 млн руб. — города.

Тат Гаспарян