В Свердловской области отремонтируют 27 мостов в рамках национального проекта

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области в 2025 году планируется отремонтировать 27 мостов и путепроводов, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего в рамках нацпроекта будет отремонтировано 69 объектов. «Среди объектов как крупные путепроводы на ключевых трассах, так и маленькие мосты через ручьи и овраги, имеющие важное значение для жителей окрестных населённых пунктов»,— сообщили в департаменте информполитики региона.

Среди объектов, запланированных к ремонту, мост через реку Чекмень на 35-м километре дороги Верхняя Тура — Качканар, а на автодороге Тавда — Таборы вскоре стартует ремонт мостовых переходов через ручей Павья и речку Тавья. Среди обновляемых объектов — мост через Исеть на 36-м километре автомобильной дороги Сысерть — Часовая на территории Каменского муниципального округа.

Кроме того, работы на некоторых объектах уже ведутся с 2024 года. Продолжается ремонт мостов через реку Куманья, Бардым в Артинском, Тегень и мост через реку Утку на 33-м километре дороги Первоуральск — Шаля.

Напомним, что в 2025 году в рамках нацпроекта в Свердловской области планируется отремонтировать более 250 км региональных дорог.

Ранее сообщалось, что в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Свердловской области планируется отремонтировать около 800 км региональных трасс и построить более 100 км тротуаров и освещения к 2030 году.

Полина Щуцкая