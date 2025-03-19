В Коми двое рабочих погибли, упав с высоты ремонтировавшегося котла на СЛПК

В столице Коми на Сыктывкарском ЛПК погибли двое рабочих в ходе ремонта варочного котла. Трагедия произошла 18 марта в 17:20. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе предприятия, в тот момент велись работы по ремонту варочного котла. «В результате падения с высоты погибли два сотрудника»,— уточнили «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Расследование причин и обстоятельств несчастного случая уже началось. Комиссию по расследованию возглавляет Государственная инспекция труда в Коми. «В компании глубоко потрясены случившимся. Руководство комбината выражает соболезнования семьям погибших коллег и оказывает им всю необходимую поддержку. Дальнейшие действия будут основаны на результатах расследования»,— добавили «Ъ» в пресс-службе.

Дарья Шучалина, Сыктывкар