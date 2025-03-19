Сочи вошел в топ внутренних направлений «Аэрофлота» на майские праздники

Сочи вошел в рейтинг наиболее востребованных направлений по количеству бронирований с 30 апреля по 11 мая 2025 года «Аэрофлота», сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале. В топ вошли рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, а также популярные маршруты для путешественников с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди внутренних направлений из Москвы первенство удерживают Калининград, Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск. Далее следуют Минеральные Воды, Казань, Петропавловск-Камчатский, Мурманск и Южно-Сахалинск. Международные предпочтения пассажиров распределились между Стамбулом, Ереваном, Мале, Антальей, Ташкентом, Пхукетом, Дубаем, Шанхаем, Баку и Бангкоком.

Пассажиры из Санкт-Петербурга на внутренних линиях чаще всего выбирают Калининград, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск и Мурманск. Зарубежные фавориты петербуржцев — Стамбул, Ереван, Алма-Ата, Пхукет и Дубай.

Из Красноярска пассажиры предпочитают летать в Сочи, Благовещенск, Екатеринбург, Иркутск и Тюмень. За границу из этого города чаще всего отправляются в Пхукет, Алма-Ату, Бангкок, Ташкент и Пекин.

Семьи с детьми выбирают рейсы Москва — Калининград, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Мале, Москва — Анталья. В топ также вошли маршруты из столицы в Минеральные Воды, Дубай, Екатеринбург, Казань и из Санкт-Петербурга в Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что с 30 марта 2025 года аэропорт Сочи перейдет на весенне-летнее расписание с рейсами по 84 направлениям: 57 внутренним и 27 международным. На внутренних направлениях с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, а также ожидается старт полетов по новым направлениям.

Мария Удовик