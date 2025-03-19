Путин поручил Генпрокуратуре контролировать бесперебойное снабжение лекарствами

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры поручил ведомству обеспечить контроль за соблюдением льготного обеспечения граждан. Президент подчеркнул, что необходима жесткая реакция на несвоевременные выплаты пенсий и нарушения при льготном обеспечении лекарствами.

«Нужно продолжать последовательно и системно наводить правовой порядок в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе под постоянным контролем должны находиться вопросы обеспечения занятости, особенно молодежи и людей предпенсионного возраста»,— заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что необходимо обеспечить принципиальный подход к соблюдению законодательства в вопросах поддержки семьи, предоставления жилья сиротам, реализации материнского капитала и в других направлениях льготного обеспечения граждан.

18 марта Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников. По версии следствия, она привела к значительной задержке поставок льготных лекарств в регион.

О коллегии — в материале «Счет пошел на триллионы».