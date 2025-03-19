Депутаты не собираются включать участок под полигон в границы Стерлитамака

Комиссия по проведению публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности Стерлитамака считает нецелесообразным возврат двух земельных участков площадью 11,8 га под строительство мусорного полигона в границы города. Это следует из ответа горсовета эко-активистам, запрашивавшим информацию о возможности вернуть участок городу. Копия ответного письма есть в распоряжении «Ъ-Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887 Фото: https://t.me / yamenskov_aleksandr_ivanovich / 887

Как сообщал «Ъ-Уфа», земельные участки внутри Стерлитамака в 2020 году были исключены из границ города. Теперь там планируется строительство полигона ТКО мощностью 80 тыс. тонн отходов в год. Заказчиком объекта является ООО «Мохит-СТР». С конца декабря по начало февраля в Стерлитамаке проходили общественные обсуждения проекта полигона. На публичных слушаниях большинство участников выступило против строительства, материалы обсуждений переданы для госэкспертизы в Росприроднадзор.

14 февраля после обращений граждан следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как следует из ответа депутатов горсовета, местные органы власти не могут распоряжаться участками под полигон, так как правообладателем земли является республика.

Идэль Гумеров