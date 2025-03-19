Бойцовским клубам в России предстоит проходить лицензирование

Законопроект о лицензировании ММА-клубов внесли в Госдуму депутаты от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. По мнению парламентариев, эти организации формируют субкультуру, представляющую угрозу безопасности государства и граждан. Документ появился на сайте нижней палаты сегодня, 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроектом предлагается внести поправки в федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», что позволит государству «осуществлять контроль за происходящими процессами». Депутаты напоминают, что лицензирование осуществляется «в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан».

В СРЗП считают, что в России сформирована «разветвленная сеть» ММА-клубов, которая состоит как из официально аккредитованных, так и из нелегальных структур, созданных по этническому признаку. Такой подход, убеждены депутаты, «не способствует проникновению русской культуры в среду мигрантов». Необходимость регулирования объясняется тем, что выходцы из ММА-клубов совершают преступления по отношению к гражданам России, демонстрируют «пренебрежение к традиционным российским ценностям», говорится в пояснительной записке к законопроекту. В качестве одного из примеров приводится факт членства террористов, устроивших теракт в «Крокусе», в одном из таких клубов. При этом статистику подобных преступлений и данные о ее связи с членством правонарушителей в бойцовских секциях парламентарии не приводят.

Ранее, напомним, Сергей Миронов уже предложил Генпрокуратуре проверить ММА-клубы на экстремизм. Он убежден, что в этих организациях воспитывают «радикальных исламистов».

Божена Иванова