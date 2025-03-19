Politico: Уиткофф, Трамп-младший, Карлсон вели контакты с оппонентами Зеленского

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, американский телеведущий Такер Карлсон, сын американского лидера Дональд Трамп-младший и его зять Джаред Кушнер тайно провели встречи с украинской оппозицией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинские и американские источники. По сведениям Politico, целью тайных контактов было стремление США заручиться поддержкой в свете возможного проведения досрочных выборов на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Фото: Leah Millis / Reuters

«...в тайных контактах участвовали сын (Дональда. — "Ъ") Трампа "Дон" Трамп-младший, его зять Джаред Кушнер, скандальный ведущий консервативного ток-шоу Такер Карлсон и (спецпредставитель президента Стивен. — "Ъ") Уиткофф — единственный официальный участник (переговорного процесса. — "Ъ")»,— говорится в публикации от 18 марта, в которой Politico ссылается на трех украинских чиновников и эксперта по внешней политике, близкого к Республиканской партии.

«Они считают (Владимира. — "Ъ") Зеленского помехой. Как вы можете подорвать позиции (Владимира. — "Ъ") Зеленского и сделать его более сговорчивым? Ведите диалог с его политическими оппонентами и показывайте ему, что у США на Украине есть другие партнеры и другие варианты»,— цитирует издание американского эксперта.

В начале марта издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что четыре высокопоставленных человека из окружения господина Трампа тайно провели встречи с украинской оппозицией. Тогда издание не уточняло, кто именно принимал участие в переговорах с американской стороны, однако писало, что представители Дональда Трампа связались с экс-премьером Юлией Тимошенко, экс-президентом Петром Порошенко. Бывшие украинские политики подтвердили факт переговоров, но отметили, что выступают против выборов до окончания конфликта.

Об официальных контактах администрации США и Украины — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая