Кремль: Путин и Трамп доверяют друг другу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп доверяют друг другу и намерены поэтапно налаживать отношения стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, при президентстве Джо Байдена «слишком много всего было испорчено», для реставрации взаимоотношений потребуются время и усилия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я могу сказать с большой долей уверенности, что президенты Путин и Трамп хорошо понимают друг друга, доверяют друг другу и намерены поэтапно идти по пути нормализации российско-американских отношений»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для диалога с США. «Мы видим взаимность со стороны главы американского государства»,— отметил пресс-секретарь.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился около двух часов. Американский президент назвал беседу «очень хорошей и продуктивной». Лидеры договорились «быстро работать» над перемирием и окончательным завершением конфликта на Украине. Белый дом сообщал, что президенты «также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией».

Подробности — в материале «Ъ» «Договорились».

Лусине Баласян