Верховный суд не принял жалобу экс-владельцев ЧЭМК на решение о национализации

Бывшие владельцы промышленной группы ЧЭМК не смогли оспорить решение об изъятии трех заводов в пользу государства в Верховном суде РФ. Высшая судебная инстанция отказала заявителям в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании судебной коллегии ВС РФ. Соответствующее определение от 18 марта опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В феврале жалобы в Верховный суд направили Юрий и Людмила Антиповы, их сын Михаил Антипов, а также АО «Компания “Эталон”». Неизвестно, какую из этих жалоб отклонил ВС РФ, поскольку дело рассматривается в закрытом режиме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к АО «Компания “Эталон”» и его владельцам — Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании из незаконного владения акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). Истец и суд посчитали, что приватизация предприятий в 1990-х годах была проведена незаконно. Кроме того, основанием для изъятия предприятий стала тот факт, что заводы «попали под контроль резидентов недружественных государств», в результате продукция вывозилась в США и Европу по заниженной стоимости.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения.