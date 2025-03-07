Замминистра региональной безопасности Воронежской области покидает свой пост

Максим Сорока уходит с поста замминистра региональной безопасности Воронежской области — начальника отдела по делам гражданской обороны, защиты населения и пожарной безопасности. Он принял такое решение из-за перехода на работу в Контрольно-счетную палату (КСП) региона. Об этом сообщили в министерстве. По данным «Ъ-Черноземье», господин Сорока уже работает в КСП.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Максим Сорока более десяти лет руководил управлением по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области, свыше 20 лет служил в органах внутренних дел РФ.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» не уточнили, кто сменил господина Сороку на этой должности. Министерством руководит Игорь Попов, у него есть еще два заместителя — Сергей Грезин и Игорь Солосин.

Алина Морозова