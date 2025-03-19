Россия обсуждает с Украиной возвращение 76 жителей Курской области

Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, которые находятся в украинском городе Сумы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы ведем переговоры с украинской стороной, чтобы этих людей не держали как заложников и дали возможность им вернуться на родину к своим родным и близким»,— сообщила «РИА Новости» омбудсмен. Госпожа Москалькова надеется на их возвращение в ближайшее время.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. 12 марта 2025-го начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. С того же дня ведется эвакуация жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов региона. По состоянию на 17 марта из Суджанского района вывезли 465 человек.

О ситуации в области — в материале «Ъ» «Александр Хинштейн разменял первую сотню».