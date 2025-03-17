Из Суджанского района эвакуировали 465 человек

Число мирных жителей, эвакуированных из освобожденных населенных пунктов Курской области, достигло 465, сообщило МЧС. Из них 42 человека были вывезены за последние сутки. Часть эвакуированных находится в пунктах временного размещения, сейчас в регионе работает 88 таких пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Спасатели ведомства сопровождают граждан в ПВР, помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных и близких. В автобусах курянам предоставляют воду и продукты»,— говорится в сообщении МЧС.

Сколько мирных жителей размещены в ПВР и скольких забрали родственники, неизвестно. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщая об эвакуации 371 человека, указывал, что в ПВР находится 220 человек.

Эвакуация продолжается с 12 марта в безостановочном режиме. С мирными жителями работают врачи и психологи, им выдают гуманитарные наборы, еду, а также оказывают юридические консультации. 15 марта Александр Хинштейн сообщал, что при эвакуации жителей из освобожденных населенных пунктов были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Полина Мотызлевская