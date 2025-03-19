Суд заблокировал запрет администрации Трампа на службу трансгендеров в ВС США

Федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия) заблокировал на неопределенный срок указ президента Дональда Трампа, предписывавший Министерству обороны исключить из рядов вооруженных сил США трансгендерных военнослужащих. Как заявила судья Ана Рейес, «не требующая доказательств правда состоит в том, что все люди созданы равными и все — это значит все, ни больше, но и не меньше».

Решение было вынесено по иску группы трансгендеров из числа действующих военнослужащих, готовившихся служить в ВС США, но попавших под запрет. Судья указала, что ответчики не представили законных оснований для запрета службы трансгендеров в ВС США. А на возражение юристов Минобороны США, что президент имеет полномочия решать, кто может служить в армии, а кто нет, судья заявила, что «президент имеет полномочия и даже обязанность обеспечивать боеготовность вооруженных сил». В решении суда отмечается, что подписанный президентом Трампом в конце февраля запрет «пропитан враждебностью и изобилует надуманными предлогами», «его язык неприкрыто уничижителен, его содержание стигматизирует трансгендерных людей как негодных для службы по своей природе, и его выводы не имеют отношения к фактам». Вступление блокировки в силу судья Рейес отложила до 21 марта, чтобы Минюст США мог подать апелляцию на это решение.

Алена Миклашевская