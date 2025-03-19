Z-инсталляцию вернули к зданию посольства США в Москве

Буквы ZVO и инсталляция «Мы Вместе» вновь появились у здания посольства США в Москве. Арт-объект вернули на прежнее место после проведения ремонта. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявляла, что работы были необходимы для замены в буквах ламп, а также покраски конструкции. «Про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было»,— сказала госпожа Захарова.

Работы по демонтажу конструкций начались 18 марта сразу после телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. «Известия» заявляли, что инсталляции могут быть перевезены в другое место.