Судья заблокировал указ Трампа об увольнении трансгендерных военнослужащих

Окружной судья США в Вашингтоне Ана Рейес вчера, 18 марта, заблокировала исполнение указа президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии. Она постановила, что документ нарушает конституционные права. Приказ отложен до пятницы, чтобы дать администрации время на апелляцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jose Luis Magana / AP

«Суд знает, что мое мнение приведет к бурным общественным спорам и апелляциям. В здоровой демократии обе реакции являются положительными. Однако мы все должны согласиться с тем, что каждый человек, который желает служить стране, достоин нашей благодарности и уважения»,— сказала госпожа Рейес, цитата по New York Post.

Судья вынесла предварительный судебный запрет, запрошенный адвокатами для шести трансгендеров, которые являются действующими военнослужащими, а также для двух трансгендеров, желающих вступить в армию.

Президент США запретил трансгендерам служить в армии 27 января. К причинам в указе отнесли проблемы трансгендеров с психикой и их физическую неготовность к боевым действиям. Также в документе сказано, что реабилитация после смены пола занимает не менее 12 месяцев и часто подразумевает медицинское наблюдение с использованием наркотических анальгетиков. Такие бойцы не соответствуют требованиям боевой готовности, следует из распоряжения.

Дональд Трамп уже вводил запрет относительно трансгендерных военнослужащих во время своего первого президентского срока. Тогда он тоже столкнулся с судебным противодействием. В 2017 году группа защиты прав трансгендеров указала, что документ носит дискриминационный характер. Судья Коллин Коллар-Котелли приняла сторону истцов и заблокировала действие указа.