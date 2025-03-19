Зарплатная ведомость

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает об уровне дохода Александра Овечкина, Даниила Медведева, Артура Бетербиева и других атлетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

С самым богатым спортсменом из России вот уже несколько лет все предельно ясно. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавляет этот список не первый год. $20,5 млн Ови заработал только за 2024-й. Причем зарплата хоккеиста в НХЛ составляет лишь $12,5 млн, остальное — рекламные контракты и доходы от бизнеса.

Составить конкуренцию звездному хоккеисту сейчас может только теннисист Даниил Медведев. Его годовой доход не многим меньше — $20,2 млн. И даже постоянные неудачи на турнирах в этом сезоне вряд ли его разорят, ведь больше половины этой суммы составляют рекламные контракты. Правда, подсчитывая расходы теннисистов, не стоит забывать, что они за все платят сами, даже за работу тренерского штаба, так что по доходам и расходы. Далее по списку идет боксер, представитель Чечни Артур Бетербиев. Его годовой заработок составляет $14 млн. Но нужно сказать, что у бойца есть еще и канадский паспорт, так что увидеть его можно не только в рейтингах атлетов из нашей страны.

Любопытно, что доходы футболистов, о которых обычно говорят больше остальных, мягко говоря, не дотягивают до этого уровня. Например, Александр Головин, который играет в «Монако», зарабатывает около $4 млн в год, а медийный Артем Дзюба за прошлый сезон получил на свои счета $1,8 млн. Конечно, уже дают о себе знать молодые атлеты. Теннисистка Мирра Андреева в свои 17 лет зарабатывает больше $2 млн. До Марии Шараповой, которая наколотила за карьеру $325 млн,ей пока далеко, но Андреева на правильном пути.

Владимир Осипов