В Ярославле снова перенесли открытие поликлиники на Гоголя

Новая модульная поликлиника на улице Гоголя в Ярославле откроется летом. Об этом на заседании муниципалитета сообщил мэр Артем Молчанов в ответ на вопрос депутата Евгении Овод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство поликлиники

Фото: Прокуратура Ярославской области Строительство поликлиники

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее господин Молчанов на встрече с жителями говорил, что объект здравоохранения откроется в апреле. Мэр напомнил, что строительством занимается минстрой региона.

«Нам сегодня отвечают, что это будет сделано к лету 2025 года. Но, если с нашей стороны нужна какая-то помощь и поддержка, мы всегда готовы это сделать», – добавил Артем Молчанов.

Напомним, новая поликлиника должна заменить здание на Московском проспекте, которое было закрыто из-за аварийного состояния и выставлено на продажу. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года.

Антон Голицын