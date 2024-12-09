Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Ярославля назвал срок начала работы поликлиники на Гоголя

В Ярославле новая модульная поликлиника на улице Гоголя должна начать свою работу в апреле 2025 года. Об этом мэр Артем Молчанов сообщил на встрече с жителями Фрунзенского района.

Эскиз поликлиники в Ярославле

Эскиз поликлиники в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Эскиз поликлиники в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«У нас все подготовительные мероприятия проведены, контракт есть, сейчас от подрядчика ждем монтажа. И в апреле мы уже пойдем в поликлинику. Я никогда не оправдываюсь и ничего не оправдываю, но объективно все прекрасно понимают: ставка рефинансирования галопирующим образом растет, это не может не сказываться на стройматериалах и дисциплине подрядчиков. Но это наши проблемы»,— сказал мэр.

Модульная поликлиника на Гоголя должна была появиться до 15 декабря 2024 года. Но производитель не обеспечил своевременное изготовление конструкции, и ввод перенесли на 2025 год. Напомним, что подрядчиком по контракту стоимостью 444 млн руб. выступает ООО «Алгоритм».

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...