Мэр Ярославля назвал срок начала работы поликлиники на Гоголя

В Ярославле новая модульная поликлиника на улице Гоголя должна начать свою работу в апреле 2025 года. Об этом мэр Артем Молчанов сообщил на встрече с жителями Фрунзенского района.

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Фото: Правительство Ярославской области Эскиз поликлиники в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«У нас все подготовительные мероприятия проведены, контракт есть, сейчас от подрядчика ждем монтажа. И в апреле мы уже пойдем в поликлинику. Я никогда не оправдываюсь и ничего не оправдываю, но объективно все прекрасно понимают: ставка рефинансирования галопирующим образом растет, это не может не сказываться на стройматериалах и дисциплине подрядчиков. Но это наши проблемы»,— сказал мэр.

Модульная поликлиника на Гоголя должна была появиться до 15 декабря 2024 года. Но производитель не обеспечил своевременное изготовление конструкции, и ввод перенесли на 2025 год. Напомним, что подрядчиком по контракту стоимостью 444 млн руб. выступает ООО «Алгоритм».

Алла Чижова