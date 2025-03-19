В Британии начался суд над экс-губернатором Севастополя

Королевский суд в Лондоне начал рассмотрение по делу бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую прокуратуру. Его обвиняют в семи эпизодах обхода санкций и в двух эпизодах отмывания денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне в конце января. По версии обвинения, он получил переводы в размере около $99 тыс. На предварительном заседании 10 марта Дмитрий Овсянников не признал вину. При обыске у экс-губернатора было изъято $98,5 тыс. наличными, которые, предположительно, были получены незаконно.

Первые санкции в отношении бывшего губернатора в 2017 году ввел ЕС, в декабре 2020 года — Великобритания. Сторона защиты настаивает, что Дмитрий Овсянников знал о санкциях, однако не был осведомлен о том, какие именно ограничения действуют против него.

В июле 2016 года Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. В 2017 году он победил на губернаторских выборах, набрав 71,05% голосов. В отставку Дмитрий Овсянников подал 11 июля 2019 года. 24 октября 2019 года был назначен заместителем министра промышленности и торговли России, однако в апреле 2023 года был освобожден от должности.

О том, чем известен Дмитрий Овсянников, читайте в материале «Ъ».