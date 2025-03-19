«Трамп не намерен уступать требованиям Путина»

Спустя несколько часов после завершения телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина ведущие американские и европейские СМИ анализируют первые итоги контакта двух лидеров и возможные перспективы разрешения военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Путин отверг приостановку огня, предложенную Трампом

Русский хочет гораздо больших уступок, которые нанесут огромный вред Украине. Главным результатом стало то, что господин Путин не согласился на условия Трампа по 30-дневному прекращению огня, тогда как украинский президент Владимир Зеленский согласился. Неужели теперь непонятно, кто является настоящей помехой для мира? Очевидно, что Кремль требует основных уступок даже для краткосрочного прекращения огня, которое гораздо меньше полномасштабного мирного соглашения. Хорошим знаком стало то, что господин Трамп не намерен уступать требованиям, которые предъявил господин Путин.

В ходе телефонного разговора с Трампом Путин отказался от плана по 30-дневному прекращению огня

Тем не менее Кремль сообщил, что он согласился приостановить обстрелы украинской энергетической инфраструктуры в течение 30 дней. Впрочем, Трамп ранее выражал оптимизм, заявляя, что он убедит Путина следовать американскому плану. Пока неясно, как украинский президент Владимир Зеленский отреагирует на ограниченное прекращение огня, предложенное США, поскольку Белый дом пока не дал четкой позиции о том, какую конкретно роль будет играть в переговорах Киев.

Путин дал Трампу ровно столько, чтобы тот мог заявлять о прогрессе по миру на Украине

В преддверии телефонного звонка Дональд Трамп поднял большой шум по поводу разговора с Владимиром Путиным. Но результаты выглядят так, что особого повода для таких криков нет. Российский президент дал американскому лидеру ровно столько, сколько нужно, чтобы тот мог говорить о прогрессе в сторону мира на Украине, не создавая ощущения того, что Кремль его просто использовал… После трех лет на положении парии в западном мире и периода холодных отношений задолго до этого Россия вновь ведет дела напрямую с администрацией США, которая готова общаться. И никаких признаков взбучки для Путина, подобной той, которую пришлось вынести украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете две недели назад.

Требования Путина настолько наглые, что трудно поверить, что он сказал это серьезно

Президент США получил от Путина вопросы, полупредложения и ограниченные уступки, а также немыслимое требование ослабить Украину, что стало бы насмешкой для любого соглашения о мире. Остановку военной помощи не только от США, но от всех стран, которые оказывают Украине поддержку, включая Великобританию, Францию и всех. Но это даже близко не походит на ту позицию, которая приемлема для Украины. Эти требования являются настолько наглыми, что трудно поверить, что Путин серьезно их выдвигает.

Алло, Москва? Стратегия Дональда Трампа против маневров Кремля

После долгого ожидания вечером 18 марта было ясно только одно: Дональд Трамп и Владимир Путин провели во вторник самый продолжительный (и довольно насыщенный) телефонный разговор за всю историю отношений между двумя странами... Второе, о чем можно говорить тоже почти наверняка,— это то, что хозяин Белого дома не сможет заявить на весь мир, как бы ему этого ни хотелось вчера, что он смог убедить российского коллегу заключить тридцатидневное перемирие на Украине.

Трамп достиг своих пределов

Теперь даже последний фанатичный сторонник Дональда Трампа должен понимать, что президент США не закончит войну на Украине за 24 часа, как он обещал. Вместо того чтобы согласиться на 30-дневное прекращение огня, которого требуют США, Путин просто оказал своему приятелю Трампу услугу, приняв частичное прекращение огня… Это маленький шаг вперед, но в целом это похоже на типичную российскую тактику проволочек. В любом случае все стороны кажутся такими же далекими от подлинного мира, как и прежде.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик