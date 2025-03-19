Ночью над Черноземьем уничтожили 48 беспилотников
За ночь над Курской областью сбили 35 БПЛА
Дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали над Россией 57 беспилотников, в том числе 35 над Курской областью и 13 над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оперштаб Курской области подтвердил информацию оборонного ведомства. Ночью в регионе четыре раза объявлялась ракетная опасность, также с 20:18 18 марта до 1:21 19 марта действовала опасность удара дронов.
Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет.
О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.