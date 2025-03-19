«Повод для оптимизма есть, но небольшой»

Для решивших вернуться в Россию западных компаний привилегий не будет, об этом заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он сообщил, что правительству поручено подготовить правила возвращения иностранного бизнеса. Но для компаний, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел». Также президент рекомендовал российским предпринимателям не ожидать возврата к старым правилам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что президент России послал аудитории сигнал о том, чего ждать от его разговора с Дональдом Трампом и после него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Выступление Владимира Путина на ежегодном съезде РСПП фактически стало чем-то вроде пролога к телефонному разговору президентов России и США. Аудитория, естественно, ждала сигналов о том, что будет дальше и на что надеяться. Можно рискнуть сказать, что ответы на все это частично были даны.

Общий смысл в том, что не нужно особенно впадать в эйфорию, как раньше точно не будет. Даже при оптимистичном сценарии санкции, скорее всего, продолжат действовать в том или ином виде. В первую очередь потому, что это результат глобальной конкуренции — никто не заинтересован в усилении России как глобального игрока на международной арене. Сотрудничество в рамках БРИКС остается в приоритетах. В качестве иллюстрации Владимир Путин эффектно выразил недоумение, почему «большая семерка» именуется таковой: там «куда ни посмотришь, на карте не видно никого». Зал ответил аплодисментами. Запад нам по-прежнему никакой не друг — этот тренд сохраняется.

В Кремле подтвердили, что многие компании из недружественных стран желают вернуться назад. Москва не против конструктивного сотрудничества, однако встречать их с распростертыми объятиями никто не собирается. Профильным ведомствам поручено подготовить соответствующий регламент, как это самое возвращение обставить. Может так статься, что многим не понравится, и они передумают. Что касается экономики, ее охлаждение неизбежно, нужно лишь не допустить переохлаждения. Понятно, что бы там ни обещал Дональд Трамп, США — это не весь Запад. Европа по-прежнему жестко настроена в отношении Москвы, а нынешний американский президент пришел всего-то на четыре года.

И вот телефонный разговор состоялся. Логично предположить, что прогноз от первого лица полностью подтвердился. Повод для оптимизма, конечно, есть, но небольшой. Самое главное достижение в том, что диалог будет продолжен, и точки соприкосновения найдены. Однако до прочного мира еще очень далеко. И вот очередной сигнал бизнесу — не нужно ни на кого оглядываться и тем более на кого-то надеяться, в том числе и на Трампа. Опять же логично. Однако есть один очень неприятный момент, здесь можно предположить ответ предпринимательского сообщества, мол, мы бы с радостью, но бизнесу определенность нужна, хотя бы малая, насчет того, что завтра будет. А ее пока что нет.

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Дмитрий Дризе