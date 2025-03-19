Татарстан вошел в топ-3 регионов по выдаче автокредитов за февраль
Республика Татарстан заняла третье место среди регионов по количеству выданных автокредитов за февраль. В республике было оформлено 3,06 тыс. займов на покупку автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Татарстан вошел в топ-3 регионов по выдаче автокредитов за февраль
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Первые две строчки рейтинга по выдаче займов на приобретение автомобилей заняли Москва и Московская область, где было выдано 3,38 тыс. и 3,06 тыс. автокредитов соответственно.
В целом по стране в феврале количество выданных автокредитов снизилось на 6,2%, достигнув отметки в 60,7 тыс. займов против 64,7 тыс. месяцем ранее.
Таким образом, выдача автокредитов продолжает снижаться пятый месяц подряд после достижения пика в сентябре 2024 года.
Ранее сообщалось, что Татарстан по итогам 2024 года занял второе место по уровню одобрения кредитов на новые автомобили.