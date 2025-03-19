Республика Татарстан заняла третье место среди регионов по количеству выданных автокредитов за февраль. В республике было оформлено 3,06 тыс. займов на покупку автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-3 регионов по выдаче автокредитов за февраль

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-3 регионов по выдаче автокредитов за февраль

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первые две строчки рейтинга по выдаче займов на приобретение автомобилей заняли Москва и Московская область, где было выдано 3,38 тыс. и 3,06 тыс. автокредитов соответственно.

В целом по стране в феврале количество выданных автокредитов снизилось на 6,2%, достигнув отметки в 60,7 тыс. займов против 64,7 тыс. месяцем ранее.

Таким образом, выдача автокредитов продолжает снижаться пятый месяц подряд после достижения пика в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Татарстан по итогам 2024 года занял второе место по уровню одобрения кредитов на новые автомобили.

Артём Дергунов