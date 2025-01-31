Республика Татарстан заняла второе место по уровню одобрения кредитов на новые автомобили и лидирует в сегменте кредитования подержанных машин по итогам 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-3 регионов по одобрению автокредитов в 2024 году

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-3 регионов по одобрению автокредитов в 2024 году

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным «еКредит», несмотря на общее снижение объемов автокредитования в четвертом квартале на 37%, годовой показатель продаж автомобилей в кредит превысил результаты 2023 года в полтора раза. Татарстан также вошел в тройку лидеров по общему количеству выданных автокредитов, уступив лишь Москве и Московской области.

В регионе отмечен рост доли китайских автомобилей: в сегменте машин с пробегом до пяти лет они занимают 23% рынка, уступая только отечественным маркам (25%). На рынке новых автомобилей китайские бренды доминируют, занимая 86% от общего числа предложений.

Директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин связывает снижение темпов продаж автомобилей в кредит в конце года с высокой ключевой ставкой, ужесточением требований к предельной долговой нагрузке заемщиков, повышением тарифов на утилизационный сбор и ростом цен. По прогнозам экспертов «еКредит», при сохранении текущей ключевой ставки или ее повышении тенденция к снижению продаж автомобилей в кредит продолжится в 2025 году.

Ранее единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» Марьям Давлетшина сообщила, что в Татарстане в третьем квартале 2024 года количество выданных автокредитов уменьшилось на 25%.

Анар Зейналов