Количество автокредитов в Удмуртии упало на 40% за год

В январе количество выданных автокредитов в Удмуртии составило свыше 1 тыс. единиц, что на 43,8% меньше по сравнению с декабрем 2024 года (1,92 тыс. ед.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству автокредитов республика заняла 17-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по стране количество выданных автокредитов сократилось на 42,7%, чем в декабре 2024 года (104 тыс. ед.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автокредитов также снизилось на 39,7% (в январе 2024 года – 98,7 тыс. ед.).

Объем автокредитования сократился на 45,8% до 73,4 млрд руб. (в декабре 2024 года – 135,4 млрд руб.) и на 48,6% по сравнению с январем 2024 года (143 млрд руб.). Средний персональный кредитный рейтинг заемщика по автокредитам составил 685 баллов.

Наибольшее количество автокредитов в регионах было выдано в Москве (3,54 тыс. ед.), Московской области (3,19 тыс. ед.) и Республике Татарстан (2,74 тыс. ед.). Наиболее значительное сокращение выдачи автокредитов зафиксировано в Тюменской области (-49,5%), Ханты-Мансийском АО (-49,2%) и Волгоградской области (-47,8%).

«После введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании, сокращение выдачи в данном сегменте существенно ускорилось. И во многом это связано с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Другими факторами падения выдачи автокредитов стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, объем выданных автокредитов в Удмуртии в 2024 году составил 34,6 млрд руб., что на 82,1% больше, чем в 2023-м. По объему автокредитования республика за год поднялась на четыре строчки и заняла 20-е место по стране.