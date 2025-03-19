В Аше на реке Сим взрывают лед

В Аше 19 марта начали взрывать лед на реке Сим, чтобы снизить уровень воды в городе, поднявшийся из-за дождей и таяния снега. Вода устремилась вниз по руслу, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Все работы в городе курирует министр общественной безопасности Александр Гриб. Он сообщает, что заторы выше по течению реки сохраняются. Планируется обследование этих участков. После понижения уровня воды территорию проверят на предмет повреждения имущества жителей.

В настоящее время в Аше работают все необходимые силы и средства как ГУ МЧС России по Челябинской области, так и региональной поисково-спасательной службы. Эвакуированы 275 жителей, в том числе 68 детей. Затопленными остаются 95 домов, 173 садов и 329 приусадебных участков. Желающие разместиться в пунктах временного размещения находятся в комфортных условиях, обеспечено трехразовое питание. Часть ашинцев разместилась у родственников.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 марта в Аше ввели локальный режим ЧС «на ряде улиц города».

Виталина Ярховска