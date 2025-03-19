Клубы из Новокузнецка и Норильска вышли в плей-офф ВХЛ

Две сибирские команды вышли в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — второй по значимости лиги российского хоккея. Борьбу за Кубок Петрова поведут новокузнецкий «Металлург» и «Норильск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Регулярное первенство ВХЛ завершилось 18 марта. По итогам 64 матчей «Металлург» занял первое место и в 1/8 финала встретится с магнитогорской «Магниткой». Соперником «Норильска» (13-е место) будет «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (Свердловская область). Серии продлятся до четырех побед одной из команд.

Первые матчи 1/8 финала Кубка Петрова пройдут 22-23 марта.

Валерий Лавский