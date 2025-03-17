Новокузнецкие хоккеисты выиграли регулярный чемпионат ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» впервые в своей истории выиграл регулярное первенство Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — второй по значимости лиги российского хоккея. Это стало известно по итогам матчей чемпионата, состоявшихся 16 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Хоккеисты из Кемеровской области обыграли в Орске (Оренбургская область) местный «Южный Урал» со счетом 4:1. Боровшееся с ними за победу в регулярном первенстве санкт-петербургское «Динамо» дома проиграло нефтекамскому (Республика Башкортостан) «Торосу». В результате за тур до конца чемпионата «Металлург» набрал 94 очка и стал недосягаем для «Динамо» (91 очко).

За победу в регулярном первенстве ВХЛ вручается Кубок Всероссийской хоккейной лиги. Она также дает преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф турнира, который стартует 22 марта. Кроме «Металлурга», из сибирских команд место в плей-офф обеспечил себе «Норильск» (Красноярский край).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», новокузнецкий «Металлург» рассматривает возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу, где команда уже выступала в 2008-2017 годы.

Валерий Лавский