Владимир Путин назначил 17 судей в Черноземье

Указом президента России Владимира Путина от 18 марта в Черноземье назначено 17 судей. Кадровые решения затронули Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В Белгородской области назначены три судьи. Эту должность в Белгородском районном суде заняла Наталья Крюкова, а в Губкинском городском — Галина Мелентьева. Судьей областного арбитражного суда стала Наталья Картамышева.

В Воронежской области назначены пять судей. Эту должность в областном суде заняла Юлия Воищева, в Коминтерновском райсуде — Татьяна Иванова, в Левобережном — Алеся Щербакова. Заместителем председателя Лискинского районного суда стала Елена Трофимова, а судьей той же инстанции — Наталья Никулина.

В Курской области судьей Кировского райсуда областного центра стала Юлия Шевцова, Суджанского райсуда — Елена Гринь. Пост председателя Касторенского райсуда занял Сергей Бубликов.

В Орловской области должность председателя Дмитровского районного суда получила Наталья Кирюхина.

В Тамбовской области назначены пять судей. В Октябрьском райсуде облцентра эту должность заняла Оксана Назарова, в Тамбовском райсуде — Жанна Бупегалиева и Елена Ефремова. Председателем Жердевского райсуда стала Елена Толмачева, а Мичуринского — Алевтина Чеканова.

В январе Владимир Путин назначил 14 судей в Черноземье. Кадровые решения затронули Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Юрий Голубь