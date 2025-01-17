Владимир Путин назначил 14 судей в Черноземье

Указом президента России Владимира Путина от 16 января в Черноземье назначено 14 судей. Кадровые решения затронули Воронежскую, Курскую, Липецкую и Тамбовскую области. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В Воронежской области назначено трое судей. Эту должность в Центральном райсуде облцентра заняла Елена Федосова. Вера Митина и Марина Шаблаева заняли аналогичные посты в арбитражном суде региона.

В Курской области судьями Ленинского райсуда облцентра стали Олеся Бородина и Наталья Радина. Судьей Октябрьского райсуда Курска стала Юлия Тарасова.

В Липецкой области назначено больше всего судей — шесть человек. Ирина Селезнева заняла пост судьи Елецкого райсуда, а Мария Старцева стала судьей Усманского райсуда. Аналогичные должности в судах облцентра получили Юлия Потапова (Левобережный райсуд), Наталья Чеснокова (Октябрьский райсуд), Дарья Бенсман (Правобережный райсуд). Кроме того, Евгений Сутягин стал председателем Данковского горсуда. Ирина Проваленкова назначена представителем президента в квалификационной коллегии судей региона.

В Тамбовской области должность судьи Знаменского райсуда получила Ирина Горбачева, а Анна Орлова — судьи Советского райсуда облцентра.

Владимир Путин также повторно назначил Оксану Соловьеву председателем арбитражного суда Тамбовской области на 6-летний срок полномочий.

В декабре 2024 года Владимир Путин назначил 13 судей в Черноземье. Кадровые изменения произошли во всех субъектах макрорегиона, кроме Тамбовской и Орловской областей.

Анастасия Колпачева