Екатеринбургская гордума реорганизует работу с обращениями граждан

В Екатеринбургской городской думе с 1 апреля будет реорганизована структура аппарата, в частности, управление по работе с обращениями граждан войдет в состав департамента правового обеспечения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Екатеринбургской городской думы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заседание Екатеринбургской городской думы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Такое решение позволит усилить правовую оценку и соответствие законодательству ответов на обращения граждан. Решение о реорганизации принято в связи с ростом количества обращений от жителей и изменениями в законодательстве, регламентирующем работу органов местного самоуправления.

Для повышения качества ответов разработано новое положение «О работе с обращениями граждан».

Напомним, в конце февраля прокуратура проводила проверку Екатеринбургской городской думы после жалоб активистов «Общероссийского народного фронта». Сообщалось, что обращения активистов, поданные через официальный сайт представительного органа, были проигнорированы. Председатель гордумы Анна Гурарий утверждала, что все заявления, поступающие в аппарат, отрабатываются в установленном порядке.

По итогам совместной работы с прокуратурой Екатеринбурга разработан план мероприятий по улучшению работы с электронными обращениями. В 2025 году планируется провести техническое обследование официального сайта гордумы.

Полина Щуцкая