Обращения затерялись на сайте

Прокуратура проводит проверку Екатеринбургской городской думы после жалоб активистов «Общероссийского народного фронта» на то, что их обращения, подданные через официальный сайт представительного органа, были проигнорированы. Председатель гордумы Анна Гурарий утверждает, что все заявления, поступающие в аппарат, отрабатываются в установленном порядке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» руководитель «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Вадим Савин, организация с весны 2024 года направила в Екатеринбургскую городскую думу десять обращений в рамках отработки вопросов жителей к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но ответов не получила. Вопросы касались проблем с жильем, ЖКХ, благоустройством.

Господин Савин отметил, что обращения были поданы через электронную форму на официальном сайте думы, но в декабре этот раздел был удален. Тогда ОНФ направил обращение в городскую прокуратуру, но получил «формальный ответ», что их вопросы не были зарегистрированы в думе. В январе ОНФ повторно направил обращение, но уже в областную прокуратуру. Сейчас, по словам руководителя ОНФ, ведомство проводит проверку, удалось технически доказать, что раздел сайта действительно существовал. Итоги проверки должны подвести в начале следующей недели.

«Если говорить о работе аппарата, все то, что к нам поступает через официальные каналы, обязательно регистрируется, обрабатывается, гражданам направляется информация»,— заявила «Ъ-Урал» спикер гордумы Анна Гурарий. Она добавила, что дума готова сотрудничать с прокуратурой.

«Если требуется продемонстрировать органам прокуратуры то, как мы работаем, мы, безусловно, это сделаем»,— добавила она.



Депутат от партии «Единая Россия» Игорь Володин в разговоре с корреспондентом «Ъ-Урал» напомнил, что обращения можно подать в письменном виде или прийти в приемные часы к депутату.

Прокуратура пока не комментирует ход проверки. В пресс-службе городской думы на момент публикации не подтвердили проведение внутренней проверки. В ОНФ отметили, что с ними не контактировал никто из аппарата.

В сентябре 2024 года в думе Екатеринбурга перестали транслировать заседания постоянных комиссий. Депутаты городской думы тогда негативно оценили это решение, отметив, что ограничение трансляций приводит к «кулуарности процессов», снижает дисциплинированность депутатов, может повлечь снижение явки на выборах и нарушение «принципа открытости». По данным СМИ, в ноябре прокуратура начала проверку законности решения об ограничении трансляций. О результатах надзорных мероприятий в ведомстве не сообщали.

Последнее заседание думы, состоявшееся 28 января, депутаты провели без трансляции. Ее отсутствие председатель городской думы Анна Гурарий объяснила «техническими причинами». Тогда аккредитованных представителей СМИ допустили в зал заседаний.

Анна Капустина, Василий Алексеев