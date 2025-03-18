Кубань исключена из эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ

Краснодарский край исключили из списка регионов для эксперимента по особому порядку сдачи ОГЭ в 2025 году. Информация об этом опубликована на портале Государственной думы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Эксперимент предусматривает, что выпускники из регионов-участников, намеревающиеся продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования, будут сдавать только два обязательных предмета — русский язык и математику вместо четырех. При этом для школьников, планирующих перейти в 10-й класс, остается обязательной сдача четырех экзаменов ОГЭ.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, изначально пилотный проект планировалось реализовать в пяти регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия. Во втором чтении законопроекта список расширили до 12 субъектов, добавив Липецкую, Нижегородскую, Саратовскую, Кемеровскую области, Камчатский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Согласно последним поправкам, эксперимент состоится только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. По версии Министерства просвещения РФ, указанные муниципалитеты полностью готовы к реализации пилотного проекта. Законопроект приняли во втором чтении 5 марта.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что в школах Краснодарского края планировали провести эксперимент по порядку сдачи ОГЭ. Согласно проекту ученики должны были набрать минимальные баллы на экзамене для перевода в 10-й класс.

Нурий Бзасежев